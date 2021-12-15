Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ'de Karagöz Hacivat Tiyatrosu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Etkinlik Günleri kapsamında Geleneksel Türk Tiyatrosunun Günümüze Yansımaları Konusunda Karagöz Hacivat Tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

DPÜ Tavşanlı MYO'da Geleneksel Türk Tiyatrosunun Günümüze Yansımaları Konusunda Karagöz Hacivat tiyatro gösterisi düzenledi.

Meslek yüksekokulumuzun konferans salonunda düzenlenen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Derneği Tavşanlı Şubesi tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik ile akademik ve idari personelimizin yanı sıra çok sayıda öğrencimiz katıldı. Sunumunu Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir'in yaptığı etkinlikte, Tiyatrocular Derneği Başkanı İbrahim Vehbi Atabay ve Talip Cengiz'in sergiledikleri Karagöz ve Hacivat tiplemeleri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterinin sonunda Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik, gösteri ekibine meslek yüksekokulumuzun personeli ve öğrencileri adına teşekkür etti. Prof. Dr. Çelik, oyun sonrasında oyuncularla kısa bir süre sohbet etti.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 15 Aralık 2021, Çarşamba/ 66 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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