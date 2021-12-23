KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Gönüller Sultanı Yunus Emre Paneli Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu tarafından Eğitim Fakültemizde Gönüller Sultanı Yunus Emre Paneli gerçekleştirildi.

DPÜ'de Gönüller Sultanı Yunus Emre Paneli gerçekleştirildi.

Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu tarafından Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da düzenlenen panele, Eğitim Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, akademik ve idari personelimiz ve çok sayıda öğrencilerimiz katıldı.

2021 Yunus Emre Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ve Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han'ın başkanlığı üstlendiği panelde konuşmacılar Münevver Gül Yıkıcı, Osman Koyunoğlu, Rumeysa Durmuş, Hakkı Kapukaya, Abdullah Toprak ve Sena Erdoğan, Yunus Emre'yi farklı disiplinler özelinde ele alarak katılımcıları bilgilendirdi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Aralık 2021, Perşembe/ 37 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu,

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