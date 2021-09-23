DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Ekinoksta Tillo Etkinliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Prof. Dr. Cengiz Işık'ın konuşmacı olarak katıldığı Ekinoksta Tillo konferansı düzenlendi.

DPÜ'de Ekinoksta Tillo konferansı gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültemizdeki Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı Prof. Dr. Cengiz Işık'ın yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya protokolü üyeleri, akademik ve idari personellerimiz, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Prof. Dr. Cengiz Işık, konuşmasının başında Siirt'in Tillo ilçesine 10 yıl önce yaptığı ziyarette hissettiği heyecanı ilk günkü gibi yaşadığını ifade etti. Konuşmasında, kurulan bir düzenekle ekinoks tarihlerinde türbesinin sandukasına günün ilk ışığının yansıdığı İsmail Fakirullah'ın ve onun türbesine bu düzeneği kuran Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın yaşamından söz eden Prof. Dr. Işık, ayrıca Tillo'daki tarihi mekanlardan görseller paylaşarak katılımcılara sivil mimari örnekleri üzerinden bölgenin kültürü hakkında bilgiler sundu.

PROF. DR. UYSAL: DİN VE FEN İLİMLERİ BİRLİKTE İLERLEMELİ

Prof. Dr. Işık'ın konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Kazım Uysal, çok etkileyici bir konferansta olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Tarihe gittik. Kaybettiklerimizi andık. Öncelikle Cengiz Hocama teşekkür ediyorum. Her an değişmeye hazır bu kocaman dünyanın yılda iki kez aynı noktaya geldiğini gösteren bir düzene şahit oluyoruz. Bu da Rabbimizin sonsuz ilim ve kudretinin apaçık bir delili. Eğitim ile ilgili bir husus da şudur: Kalple akıl birleşirse ideal insan ortaya çıkar. Din ve fen ilimlerinin sadece biriyle ilerlemek ise toplumları geriletmiştir. İyi nesiller ve ideal insanlar yetiştirmek için bu iki ilmin insanlara birlikte öğretilmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu konferanstan çıkarılacak en büyük dersin bu olduğunu düşünüyorum.

VALİ ÇELİK: ÖĞRENME YOLUNDA İLERLEYENLERİN ÖYKÜLERİNİ DİNLEDİK

Rektörümüzün ardından katılımcılara hitap eden Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bugünkü etkinlikte neden Tillo'dan konuştuğumuzu düşünebilirsiniz. Ancak baktığınızda öğrenme yolunda ilerleyen yaşamını buna adayan insanların hikayelerine şahit olduk. Cengiz Hocamız her insanın bir şeyler bulabileceği bir öyküyü anlattı bize. Üniversitemizin bu etkinliğe ev sahipliği yapmasından da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Tıpkı Tillo'da olduğu gibi Kütahya'nın da tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkması için ilimizin ileri gelenleriyle iş birliğimizin sürmesini diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Cengiz Işık ise "Bugün bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Pek çok insan hala Tillo'yu bilmiyor. Bu olayın nedeni ve arka planı üzerine çok az insan düşünüyor. Bu sayının daha da artması için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

REKTÖRÜMÜZDEN ÇİNİLİ CAMİ MÜJDESİ

Konferansta son sözü alan Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Cengiz Işık'ın da çalışmalarıyla katkıda bulunduğu Çinili Cami ile ilgili çalışmanın tamamlandığının ve yakında düzenlenecek bir etkinlikte ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağının müjdesini verdi.

Etkinlik, Kütahya Valisi Ali Çelik'in ve Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ın Prof. Dr. Cengiz Işık'a konuşmalarından dolayı teşekkürleri ve günün anısına hediye sunumları ile sona erdi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Eylül 2021, Perşembe/ 18 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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