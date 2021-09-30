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Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Sağlık

Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "Daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum" Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dumlupınar Üniversitesi'nde Covid-19 aşı merkezi oluşturuldu.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal:

"Daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

KÜTAHYA - Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dumlupınar Üniversitesi'nde Covid-19 aşı merkezi oluşturuldu.

Aşı kampanyasına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da ikinci doz aşısını oldu. Tüm öğrenci ve üniversite personelinin aşı olması tavsiyesinde bulunan Rektör Kazım Uysal, "Artık uzaktan eğitim dönemi, yüz yüze eğitim başladı. Tüm öğrencilerimiz üniversite kampüslerine geldi. Dersliklerimizi, fakültelerimizi şenlendirdi. Rabbime şükürler olsun. Bazı öğrencilerimiz az da olsa personelimiz aşı yaptırmamakta belki tembellik yaptı. Onun için üniversitemiz içerisinde, bedestende Sağlık İl Müdürlüğümüz desteğiyle bir aşı kampanyası yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüz personeli üniversite Kampüsümüze gelerek adeta bizim ve öğrencilerimizin ayağına gelmiş oldular. Öğrencilerimizden yoğun bir talep görüyorum. Bende ikinci doz aşımı henüz yaptırmamıştım. Birinci doz aşımı yaptıralı yaklaşık bir ay oldu. Bende öğrencilerimle beraber aşı yaptırdım. Ben buradan vatandaşlarımıza, personelimize, sevgili öğrencilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Aşı virüs için şu an itibarıyla en önemli koruyucu faktör. Aşıyı mutlaka yaptırmamız lazım. Aşı yaptırmak savunma silahı elde etmektir. Düşman yani virüs her yerde var, sizi her zaman bulabilir. Fakat elinizde savunma varsa, yani silahınız varsa bundan korkmazsınız. İşte biz aşı yaptırmakla aslında savunmamızı güçlü tutuyoruz. Savunması güçlü olan da korkmaz. Ama toplumda, halkımızda bu oranın belli bir seviyenin üstüne çıkması lazım. Ben Sağlık Bakanlığımızı, çalışan tüm personelini bu anlamda tebrik ediyorum. Çok özverili, çok gayretli çalışıyorlar. Ülkemizde aşı yaptırma oranının belli bir seviyeye çıktığını görüyoruz ve bundan sonra artık daha iyiye gideceğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Tekrar kapanmamak için, toplum sağlığını tehlikeye atmamak için, eğitim, öğretime ara vermemek için, daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği

Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği

Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği

Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği

Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği - Haberler
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