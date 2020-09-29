DPÜ'de altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor
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DPÜ'de altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor

29.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:49
DPÜ'de altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ve 12 Ağustos'ta ihalesi gerçekleştirilen "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altgeçit ve Kavşak Düzenlemesi" yapımı işinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı.

2021 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte üniversiteye giriş çıkışlarda trafik rahatlatılarak kazaların önüne geçilecek. - KÜTAHYA

DPÜ'de altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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