DPA YURT BÜLTENİ-15

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI (2) 1)MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI (2) 

1)MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.

HATAY/DHA

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2)SAHİLDE SAĞANAĞA YAKALANINCA EŞYALARINI HIZLICA TOPLAYIP GİTTİLER 

BALIKESİR'in turistik ilçesi Edremit'te, hava güneşliyken, denize girmek için sahile gelenler, aniden başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle eşyalarını toplayıp, ayrıldı. Edremit'te sabah güneşli havayı fırsat bilenler, Altınoluk, Güre, Akçay ve Altınkum sahillerine akın etti. Sahilde denize girip, güneşlenenler, aniden kuvvetli yağmur başlayınca hazırlıksız yakalandı. Hemen denizden çıkanlar, eşyalarını toplayıp, sahilden ayrılırken, saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Balıkesir'de bazı ilçelere ise dolu yağdı. Akçay esnafından Volkan Üstüner, "Hava günlük güneşlikti hatta bunaltıcı sıcak vardı. Birkaç dakika içinde kuvvetli yağmur başladı ve insanlar koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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