DP World Yarımca Limanı dev konteyner gemisini ağırladı
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DP World Yarımca Limanı dev konteyner gemisini ağırladı

DP World Yarımca Limanı dev konteyner gemisini ağırladı
06.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:02

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'de faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı, dünyanın en büyükleri arasında yer alan "MSC Tina" adlı dev konteyner gemisini ağırladı.

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'de faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı, dünyanın en büyükleri arasında yer alan "MSC Tina" adlı dev konteyner gemisini ağırladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya getirilerek oluşturulduğu, "2M" konsorsiyumunun Uzak Doğu'dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 19 bin 224 konteyner kapasiteli MSC Tina'nın Körfez ilçesindeki DP World terminaline yanaştığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan zorlu ticari şartlara rağmen Türkiye'nin, Uzak Doğu ile ticaretinde önemli bir yere sahip olan "2M" konsorsiyumunun ülkeye getirdiği gemilerin kapasitelerini artırma kararı aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'ye gelen en büyük kapasiteye sahip 19 bin 224 TEU'luk MSC Tina gemisinin, Türkiye'deki ilk uğrağı DP World Yarımca terminali oldu. DP World Yarımca Limanı'na yanaşan 398,4 metre uzunluğundaki MSC Tina, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılacak.

DP World Yarımca terminalinin 922 metrelik rıhtımı modern dizaynı ve teknolojik ekipmanları, her biri 400 metre uzunluğunda iki konteyner gemisinin aynı anda yanaşmasına imkan veriyor."

DP World Yarimca Limanı'nın son dönemde ekipman parkına ve demir yoluna yaptığı yatırımlarla Kovid-19'un ticaret üzerindeki baskısının ortadan kalkmasının ardından müşterileriyle tekrar süratle büyümeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye'nin amaca yönelik dizayn edilmiş en büyük konteyner limanlarından olan DP World Yarımca'ya gelen MSC Tina, New York'taki meşhur 'Empire State Building'den 17 metre daha uzun, 4,5 futbol sahası uzunluğunda. Tam kapasitede konteynerler üst üste yüklendiğinde 49 bin 800 metreyi aşıyor ki bu 60 tane dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya eşdeğer." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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