DP Selendi'de Şafak Güven Tazeledi

Demokrat Parti (DP) Selendi İlçe Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu'nda 21 delegenin tamamının oyunu alan Emekli Astsubay Serdar Şafak yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

DP Selendi İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, parti binasında düzenlendi. Divan başkanlığını Nevzat Dilik'in üstlendiği kongrede, 2015 yılından bugüne kadar ilçe başkanlığını yapan Serdar Şafak tekrar seçilerek güven tazeledi. 64 yaşında iki çocuk babası emekli astsubay olan Serdar Şafak, "Devletin ve milletin zenginliği için DP'ye ihtiyaç duyuluyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve değerli gençlerimizin, modern ve ileri Türkiye idealine bağlı, milli ve ahlaki değerlerimizi benimseyen, medeni insanlar olarak yetiştirilmesine önem verdiği için Demokrat Parti iktidarına ihtiyaç var. Merkez sağın DP çatısı altında birleşmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Kıratı şaşalı günlerini geri getireceğiz, Kıratı şahlandıracağız" dedi.

Serdar Şafak başkanlığındaki DP Selendi İlçe Yönetiminde Sait Örs, Kudret Acun, Muhammet Koçalay ve Şevket Sağ yer alırken, İl Delegeleri ise Serdar Şafak ve Sait Örs'den oluştu. - MANİSA