DP Saruhanlı'da teşkilat kurdu
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DP Saruhanlı'da teşkilat kurdu

DP Saruhanlı'da teşkilat kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde teşkilat kurma çalışmaları tamamlanan Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığına Süleyman Çınar atandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde teşkilat kurma çalışmaları tamamlanan Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığına Süleyman Çınar atandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde DP İlçe Başkanlığı kuruldu. İlçe Başkanlığı görevine atanan Süleyman Çınar, yaptığı açıklamada DP Saruhanlı İlçe teşkilatının kendisinin Başkanlığında, Arif Döner, İrfan Yılmaz, Ali Karaca, Süleyman Arslan, Şakir Akdeniz, Tunay Deşek, Nihat Aksu, Ergin Ertürk, Erkan Tefek ve İsmail Hakkı Şeker'in Yönetim Kurulu üyeliğinde yeniden kurulduğunu bildirdi.

DP'nin Saruhanlı'da yeniden teşkilat kurmasının önemine değinen Çınar, DP'nin Türkiye'nin köklü partilerinden biri olduğunu, bu kapsamda demokrasiye katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

1954 yılında Denizli'de dünyaya gelen ve asıl mesleği Sağlık Memuru olan Çınar, 1980-1984 yılları arasında Saruhanlı'nın Alibeyli Beldesinde Atama Belediye Başkanlığı, 1997-2004 yılları arasında Saruhanlı Devlet Hastanesi Müdürlüğü, 2004-2009 yılları arasında ise Saruhanlı'nın Büyükbelen Beldesinde Doğruyol Partisinden Belediye Başkanlığı yapmıştı. - MANİSA

DP Saruhanlı'da teşkilat kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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