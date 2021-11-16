DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz

ORDU (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına, geleneksiz ve köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de geleceği de olan ortak değerlerini özümsemiş bir hareket olarak kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Ordu İl Başkanlığı kongresine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Gültekin Uysal, Türkiye'nin önünde zorlu süreç olduğunu söyledi. Yaşanan olağanüstü hallerin farklı siyasi partileri demokrasi ve adalet paydasında bir araya getirdiğini belirten DP lideri Uysal, şunları kaydetti:

Huzurlu bir Türkiye adına uğraş verdiklerini kaydeden Gültekin Uysal, "Önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin bir yıkım mühendisliğiyle sistematik yıkıma muhatap olmuş, sistematik çöküş yaşadığımız tüm politika sahalarında milletimizin imkanlarını yine millete bahşederek, fırsata dönüştürerek huzurlu bir Türkiye'yi yapabilmek adına bir büyük uğraş veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Siyasetin zor olduğu dönemde, siyasetin yerelde ve genelde pahalı bir faaliyet haline getirildiği böyle bir dönemde, inanan arkadaşlarımızla dava arkadaşlarımızla adanmışlık ruhu içinde çalışan tüm insanlarımızla beraber yeniden millet önünde ayağa kalkmak, yeniden uyuyan devi uyandırmak mecburiyetindeyiz. Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına geleneksiz, köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de olan, geleceği de olan ortak değerlerini de özümsemiş bir hareket olarak kendimizi, fikir ve kadro derinliğimizi milletin önüne, milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz. İşte bu inançla çıktığımız bu yolda, doğru yolda olanların görünmez orduları vardır, diyerek yürüdüğümüz bu güzergahta bugün de milletimizin önündeyiz" dedi.