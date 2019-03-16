DP Lideri Uysal: Ankara'da Maskeli Bir Balo Var

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milletin aleyhine kanunlar çıkartılıyor. Milletin aleyhine kanunlar çıkartılıp vergiler konuluyor. Bu milletin vekilleri ne yapıyor derseniz, Ankara'da maskeli bir balo var" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında, Ödemiş Demokrat Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partililer tarafından coşkuyla karşıladı. Parti binasında konuşan DP lideri Uysal, hükümeti eleştirerek, "Demokrat parti olarak kıratımızla birlikte milletimizin önünde makul çoğunluğun sesi olmak için gayret ediyoruz. Bugün bu büyük ülkeyi tarihinde yaşamadığı kadar meydan okumalarla karşı karşıya bırakanların meydanlarda çıkıp marifet diye ayıbını anlatırcasına, ülkemizi bir beka meselesiyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek propaganda yapmaktadırlar" diye konuştu.

Milletin aleyhine kanunlar çıkarıldığını ileri süren Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletin aleyhine kanunlar çıkartılıyor. Milletin aleyhine kanunlar çıkartılıp vergiler konuluyor. Bu milletin vekilleri ne yapıyor derseniz, Ankara'da maskeli bir balo var. 17 yıldır iktidar da bildiklerini okuyanlar son 1 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin kişinin işsiz kaldığı bir Türkiye'ye mahküm ettiler. Üretmeden tüketen kazanmadan harcayan Türkiye değil, ürettiğiyle yurt dışına refah sağlayan bir Türkiye olmak istiyoruz."

Uysal, Demokrat Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Halis Danagüden ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tarcan Ülük için oy istedi. Uysal, konuşmasının ardından partililer ile birlikte parti binası önünde zeybek oynadı. Genel Başkan Gültekin Uysal ve beraberindekiler Kaymakçı'ya hareket etti.

- İzmir

Kaynak: DHA