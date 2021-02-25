DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri
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DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri

25.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:53
DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Doğu Türkistan'ın Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek, Üzücü olan maalesef Türkiye'de, Türk milletinin mensubu olan hiçbir kimse böyle bir aleni zulüm ortadayken Çin devletinin taraftarı olamaz.

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Doğu Türkistan'ın Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek, Üzücü olan maalesef Türkiye'de, Türk milletinin mensubu olan hiçbir kimse böyle bir aleni zulüm ortadayken Çin devletinin taraftarı olamaz. Çin devletinin propagandasını Türkiye'de yapamaz. Özellikle Vatan Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'in böyle bir rolü var. Bu açıdan onları kınıyorum dedi.

DP Lideri Gültekin Uysal, bir dizi ziyaret ve çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli'ye geldi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Uysal, açıklamalarda bulundu.

Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara değinen Uysal, Bizim nasıl Azerbaycan davamız varsa, Kıbrıs davamız varsa, Doğu Türkistan davası da Türk milletinin önemli bir davasıdır. 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen Mehmet Emin Resulzade'nin tabiriyle, o gök bayrak asla ve kat'a inmeyecektir. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hem Türkiye'de hem uluslararası alanda seslerini duyurma noktasında DP olarak her vesileyle yanlarındayız. Karşı karşıya kaldıkları hukuki süreç içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Üzücü olan maalesef Türkiye'de, Türk milletinin mensubu olan hiçbir kimse böyle bir aleni zulüm ortadayken Çin devletinin taraftarı olamaz. Çin devletinin propagandasını Türkiye'de yapamaz. Özellikle Vatan Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'in böyle bir rolü var. Bu açından onları kınıyorum diye konuştu.

DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri
DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri
DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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