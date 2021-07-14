DP'li Enginyurt: "OHAL uzatmasını tasvip etmiyoruz"
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DP'li Enginyurt: "OHAL uzatmasını tasvip etmiyoruz"

DP'li Enginyurt: 'OHAL uzatmasını tasvip etmiyoruz'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekonomik konuları içeren torba yasayla getirilen OHAL uzatmasını, DP olarak tasvip etmiyor, desteklemiyoruz.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekonomik konuları içeren torba yasayla getirilen OHAL uzatmasını, DP olarak tasvip etmiyor, desteklemiyoruz." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gündeminin her gün değiştiğini belirterek, "Her gün yeni bir olay, yeni bir heyecan, her gün vizyona giren yeni bir film seyreder gibi gündemi değişik bir şekilde takip ediyoruz." diye konuştu.

DP'nin TBMM'de iki milletvekili bulunduğunu anımsatan Enginyurt, "Zaten konuşma hakkı verilmiyor, zaten yeterince kendimizi temsil etme imkanı bulamıyoruz. Şimdi TBMM İçtüzüğü değiştirilerek muhalefetin sesi toptan kesilmeye çalışılıyor. Antidemokratik bir uygulama olarak görüyorum. Muhalefetin susturulması, baskı altına alınmasını şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

Enginyurt, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik konuları içeren bir torba yasayla getirilen OHAL uzatmasını DP olarak tasvip etmiyor, desteklemiyoruz. Seçim döneminde OHAL'i kaldırmakla övünün, afişler yaparak 'OHAL'i biz kaldırdık' diyen AK Parti, maalesef 5 yıldır OHAL ile yönettiği Türkiye'de halen 3 yıllık bir uzatma istiyor. Biz, OHAL uzatmasını tehlikeli buluyoruz ve maksat arıyoruz. Neye göre, niçin OHAL uzatılacak? Neyi çözemediniz, halledemediniz? 'Olur ya ülkede bir karışıklık, kargaşa çıkarsa OHAL ilanıyla Türkiye'yi seçime götürürüz' diye hesap mı yapıyorsunuz diye düşünmeden edemiyoruz. OHAL'in uzatılmasını asla kabul etmiyor, antidemokratik bir uygulama olarak görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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