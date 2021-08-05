DP'li Enginyurt: "Fındık taban fiyatı 35 lira olarak ilan edilmeli"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Fındık taban fiyatı bir an önce açıklanmalı. Taban fiyatı 35 lira olarak ilan edilmeli." dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Fındık taban fiyatı bir an önce açıklanmalı. Taban fiyatı 35 lira olarak ilan edilmeli." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir haftayı geçkin süredir devam eden orman yangınlarının milleti üzüntüye gark ettiğini belirtti.

"Ülkenin adeta yandığını" ifade eden Enginyurt, Türkiye yanarken milletin yüreğinin de yandığını ve gözünden yaş aktığını söyledi. Enginyurt, Türkiye'yi yönetenlerin ise alay etmeye devam ettiğini öne sürerek, "Türkiye'yi yönetenler, yangından ziyade yine kendilerine bir gelecek ve prim çıkarma adına siyasete devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerleşim yerlerindeki yangınla mücadelede büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna ilişkin sözlerine işaret eden Enginyurt, ormanların Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Fındık hasadının başladığını ve üretici 8 milyon kişinin taban fiyatın açıklanmasını beklediğini kaydeden Enginyurt, "Fındık taban fiyatı bir an önce açıklanmalı. Taban fiyatı 35 lira olarak ilan edilmeli." dedi.

Enginyurt, fındık üreticisinin alın terinin karşılığını beklediğini söyleyerek, borç içinde olan üreticinin, "Belki bu fındıkta toparlarım." umudu içinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı