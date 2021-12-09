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DP'li Enginyurt erken seçim çağrısı yaptı

DP'li Enginyurt erken seçim çağrısı yaptı
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Erken değil şimdi seçim yapın, ülke batağa gidiyor, daha da yoksullaşıyor.

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Erken değil şimdi seçim yapın, ülke batağa gidiyor, daha da yoksullaşıyor." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçesinin halkın, emekçinin, çiftçinin, köylünün, 3 bin 600 ek gösterge bekleyenlerin, kadro bekleyenlerin, asgari ücretlinin, sanayicinin bütçesi olmadığını savundu. Bütçenin "faiz lobisinin bütçesi" olduğunu öne süren Enginyurt, bu bütçenin millete hayır getirmeyeceğini ve 2022 yılının da "iyi geçmeyeceğini" öne sürdü.

"İktidar 6 ay sonra her şeyin güzel olacağını söylüyor, sanki 20 yıldır ülkeyi DP ile CHP yönetiyor." ifadesini kullanan Enginyurt, milletin her gün akşam gelen zamlarla, marketlerde sürekli değişen etiketlerle daha da fakirleştiğini öne sürdü. Enginyurt, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete 'Dolarlarınızı bozdurun.' diyor. Bankada doları olanlar kim? Yastık altında dolar mı kaldı? Bu millet her seferinde sana inandı, dolar bozdurdu, her bozdurduğunda da zarar etti. Dolarlar senin etrafında, senin yandaşlarında. Birine çağrı yapacaksan yanındakilere yap. Kafa mı buluyorsunuz bu milletle, insanlar evine ekmek getiremiyor. Bu anlayışla Türkiye yönetilemez. Erken seçim değil şimdi seçim yapın, ülke batağa gidiyor, daha da yoksullaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi yönetemiyorsun. Yanındakiler bunu sana söylemekten korkuyorlar."

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AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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