DP'li Enginyurt, enflasyonun en az yüzde 50 olduğunu savundu

ORDU (AA) - Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, enflasyonun en az yüzde 50 olduğunu, ancak TÜİK'in bu oranı düşük gösterdiğini öne sürdü.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Zarar eden çiftçimiz yok" açıklaması yaptığını anımsattı.

Çiftçilerin bahçeye, tarlaya girecek dermanının kalmadığını, artan girdi fiyatlarıyla "zararda olmadığını çünkü battığını" savunan Enginyurt, Bakanlığın, kendi çiftçisine destek vermek yerine yabancı ülkelerin çiftçisini desteklediğini iddia etti. Enginyurt, "Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Çiftçimiz perişan." dedi.

Enflasyonun yüzde 19,89 çıktığını, bunu kabul etmediklerini dile getiren Enginyurt, "Enflasyon en az yüzde 50 ama TÜİK, memurun, işçinin, emeklinin geleceğini bugünden karartmak adına enflasyonu düşük gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili dün sosyal medyada haberler çıktığına işaret eden Enginyurt, "Bu haberler sırasında dolar 9,50'den 9,80'e çıktı. Akşam vaktine kadar hiç kimseden ses yok. Akşam açıklama yapılıyor, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı yerinde'. Allah sağlık, sıhhat versin, sağlığı yerinde olsun, ama neden dolar 9,80'e çıkana kadar beklediniz?" diye sordu.

Cemal Enginyurt, en kısa zamanda erken seçime gidilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözüne ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Enginyurt, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu milletin sesi olmuştur. Bölücü terör örgütüne karşı samimi bir şekilde mücadele edeceğini göstermiştir. İnşallah Kandil'i yerle yeksan edecek bir millet iktidarı en kısa zamanda gerçekleşir." ifadesini kullandı.

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