DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Eskişehir il kongresinde konuştu Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Siyaset ile terörün arasına, aydınından siyasetçisine, herkes kalın bir sınır çekecek.

ESKİŞEHİR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Siyaset ile terörün arasına, aydınından siyasetçisine, herkes kalın bir sınır çekecek." dedi.

Uysal, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen DP Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Ocak'ta Diyarbakır'a giderek oradaki anneleri ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Kendi çocuklarının HDP teşkilatları ile dağa çıkarıldığını söyleyen anne ve babalara ses vermeye çalıştıklarını dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Siyasi partiler, terör örgütlerinin insan devşireceği yer değildir. HDP, terörle bağını sonuna kadar kesmeli, eğer demokratik rejim içerisinde bir meşruiyet sahası arıyorsa. Teröristlerle bağı olanlara da ister TBMM'de isterse başka alanda, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri gereğini yapmalı. Demokrat Parti olarak tavrımız çok net. Siyaset ile terörün arasına, aydınından siyasetçisine, herkes kalın bir sınır çekecek."

Kongreye, Uysal'ın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile çok sayıda partili katıldı.

Tek liste halinde gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Hüseyin Özcan, yeniden göreve seçildi.