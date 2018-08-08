DP Genel Başkanı Uysal, Nikah Şahidi Oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nazmi Özen ve Yasemin Bilensoy çiftinin nikah şahidi oldu.

Afyonkarahisar'da bulunan Uysal, DP İl Başkanı Gürcan Şensoy ile nikah dairesinde düzenlenen törenle dünyaevine giren çiftin şahitliğini yaptı.

Genç çifte mutluluk dileyen Uysal, evlilik cüzdanını verdikten sonra yaptığı konuşmada, "İnşallah burada bizlerin de şahitlik ettiği, atılan imzalarla beraber, evlilik akdinin sadece başlangıcı değil, inşallah teminatı olur bu imzalar." dedi.