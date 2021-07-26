DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
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DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Politika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla'da ziyaretlerde bulundu, esnafla bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla'da ziyaretlerde bulundu, esnafla bir araya geldi.

Uysal, Muğla programı kapsamında ilk olarak Menteşe ilçesindeki Muğla Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Oda başkanı ve üyeleriyle bir süre sohbet eden Uysal, ardından beraberindeki heyetle esnaf ziyaretleri yaptı.

Uysal, son olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e konuk oldu.

Belediye önünde gazetecilere açıklama yapan Uysal, iki gündür Muğla'da vatandaşların dertlerini dinlemeye gayret gösterdiğini söyledi.

Nesillerin hafızasında olmayan bir salgın dönemini yaşandığını dile getiren Uysal, "Zor zamanları yaşıyoruz. Katmerlenen pek çok mesele var. Ülkenin biriktirdiği pek çok siyasal problemi var. Derinden bir nefes alınabilmesi adına fikirlerimizi ve düşüncelerimizi Muğla'mızla paylaştık, ziyaretlerimizi yaptık. İnşallah daha farklı vesilelerle tekrar Muğla'da olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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