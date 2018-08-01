DP Genel Başkanı Uysal, İscehisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketi İscehisar'da ziyaretlerde bulundu.

İscehisar Kaymakamlığı ile İscehisar Belediye Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Uysal, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uysal, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda bir seçim geçirdik. Afyonkarahisar'ımızın bize verdiği vekaletle yerel sorumluluklarımız nedeniyle İscehisar'daki kamu kurum ve kuruluşlarımızla ilgili görüşlerimizi kendileri ile paylaştık. Memleketimiz için yapılması gerekenleri hizmet noktasında her birimizin sorumlulukları var. Hem siyaseten hem de mahalli idari yöneticileri olarak İscehisar'ın potansiyelini artırmak için çalışmalarda bulanacağımızı belirttik. Ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Uysal'a, DP İscehisar İlçe Başkanı Hüseyin Bakır, İYİ Parti İlçe Başkanı Necmi Özsarı ve partililer eşlik etti.