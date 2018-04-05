DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti.

Kabul sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaret dolayısıyla Uysal ve beraberindekilere teşekkür etti.

"Demokrat Parti bizim cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir." diyen Kılıçdaroğlu, DP'nin demokrasi, vatan sevgisi, din ve vicdan hürriyeti konularında bugüne kadar önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Elbette bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk."

"İttifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla bir temasınız olacak mı?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Çünkü siyasal partilerin temel görevi Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel bir yaşam sunmaktır. Elbette ki diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek."

O fotoğrafın hikayesini anlattı

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, dün sosyal medyada yer alan ODTÜ'lü oldukları belirtilen ve otostop çeken öğrencileri fakültelerine bıraktığı fotoğrafın hikayesini de anlattı.

Daha önce de aynı güzergahta otostop çeken öğrencileri fakültelerine bıraktığını bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu araca binen bir öğrenci arkadaşımız, 'Ben fotoğraf çekmek istiyorum, babama göstermek istiyorum' deyince 'Siz bilirsiniz' dedim. Dolayısıyla fotoğrafın çıkışı öyle oldu. Şu bir gerçek, onu da hepimizin kabul etmesi lazım. Üniversite öğrencileri bu toplumun gözbebeğidir. Çünkü onlar geleceğin Türkiye'sini inşa edecek kişilerdir. Kimisi mimar, kimisi mühendis, kimisi siyaset bilimci, kimisi dış politikada, kimisi ekonomide, matematikte uzman olacak. Hayatın her alanında Türkiye'yi ileriye taşıyacak olanlardır. Dolayısıyla üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmamız lazım. Onların genç yaşta olduklarını, onların delikanlı olduklarını, onların zaman zaman hata yapsalar bile hatayı bizim görmezlikten gelmemizi de hiçbir siyasetçinin unutmaması gerekir."

Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözleri de sorulan Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim." ifadesini kullandı.

Uysal'ın açıklamaları

Gültekin Uysal da ziyarette Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken, CHP'nin geçirdiği iki kurultay nedeniyle tebrik ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin can alıcı sorunlarını konuşma fırsatı bulduklarını belirten Uysal, "Elbette yarınlara dair de memleketimizin, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline gelebilmesi, Türkiye'de işlemeyen bu demokrasi açığını kapatabilmek adına çeşitli görüşlerimizi de paylaşma imkanı bulduk." dedi.