DP Genel Başkanı Uysal'dan, Akşener'e Ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından, Akşener ve Uysal basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Akşener, Uysal'ın Türk siyasetinde önem verdiği biri olduğunu belirterek, Demokrat Parti'nin Türk siyasetinin önemli insanlarını yetiştiren bir siyasi gelenek olduğunu aktardı.

Meral Akşener, "Kendisine hem kişisel olarak benim hem de İYİ Parti'nin yöneticileri ve teşkilatları olarak birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de baş başa görüşmemizde ifade ettim." dedi.

Uysal ise siyasetin güncel meselesi olan ittifaklar dahil olmak üzere Akşener ile düşüncelerini paylaştıklarını belirterek, "Kısa bir süre içerisinde değerlendirmelerimizi yaparak Türkiye'nin kılavuzu olmaya gayret ettiğimiz noktada Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkarmak, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına milli iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum." diye konuştu.