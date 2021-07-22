DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
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DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını vermeyen Avrupa Birliği'nin (AB), bu hatasından dönmesi gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını vermeyen Avrupa Birliği'nin (AB), bu hatasından dönmesi gerektiğini söyledi.

Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il binasında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların idrak tazelenmesine vesile olmasını temenni etti.

Kovid-19 salgınında kısıtlamaların kalktığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Uysal, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

"Türkiye doğru bir yolda KKTC'yle yol almaktadır"

Uysal, Kıbrıs Türklüğünün uzun yıllardır bir ambargoyla ezilmek istendiğine ancak mümkün olamadığına dikkati çekti. Sürecin Türkiye'nin de büyük desteğiyle beraber bugünlere gelindiğini anımsatan Uysal, şöyle devam etti:

"Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ortak kararıyla uzun yıllardır açılmayan vakıflara ait Maraş toprağını, orada mülkiyetleri olan Rum kesimi vatandaşlarının da haklarını yok etmeden açma teşebbüsü iradesini ortaya koydu. Ümit ederiz, buradan ne Türkiye ne de KKTC geri döner. Bunca zaman orada ambargoya mahkum ettikleri ve Kıbrıs Türk halkını görmeyenlerin, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. En büyük hatayı AB, yapmıştır. Londra ve Zürih antlaşmalarıyla iki garantör ülkenin, onay vermediği hiçbir dış birliğe üye olma imkanı olmayan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni tüm Kıbrıs'ı temsilen AB'ye alınması hatadır. KKTC'nin haklarını vermeyen AB, bu hatasından dönmelidir. Ondan sonra dönüp Türkiye'yi ve KKTC'yi eleştirmelidir. Bu açıdan Türkiye doğru bir yolda KKTC'yle yol almaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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