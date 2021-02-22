DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
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DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

22.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:12
DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de siyasi partiler sırtını terör örgütüne dayamaz, sırtını millete dayar. Bu noktada HDP'nin, PKK ile illiyet bağını inkar etmediğini zaten farklı farklı beyanlarıyla biliyoruz.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de siyasi partiler sırtını terör örgütüne dayamaz, sırtını millete dayar. Bu noktada HDP'nin, PKK ile illiyet bağını inkar etmediğini zaten farklı farklı beyanlarıyla biliyoruz." dedi.

Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her kesimi olumsuz etkilediğini dile getirerek, Türkiye'nin en kısa zamanda bu süreçten çıkmasını temenni etti.

Bir gazetecinin, "Bazı siyasi partilerin, HDP'nin kapatılmasına yönelik söylemlerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Uysal, Türk hukuk sisteminin, demokrasinin imkanlarından yararlanarak, Türk demokrasisinin zehirlemesine müsaade etmeyeceğini belirtti.

Bunu yapan hiçbir siyasal organizasyona da müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Uysal, "HDP'ye de müsaade etmez. Türk hukuk sistemi buna gereken cevabı verecektir." diye konuştu.

"HDP, halkın kendisine açtığı krediyi, olumsuz ve kötü niyetli kullanmıştır"

Burada yargılananın, HDP'ye oy veren vatandaşların olmadığının altını çizen Uysal, "HDP, halkın 2015 yılında kendisine açtığı krediyi, maalesef olumsuz ve kötü niyetli kullanmıştır. Diyarbakır annelerini ziyaretimde de ifade etmiştim; Türkiye'de siyasi partiler sırtını terör örgütüne dayamaz, sırtını millete dayar. Bu noktada HDP'nin, PKK ile illiyet bağını inkar etmediğini zaten farklı farklı beyanlarıyla biliyoruz." ifadesini kullandı.

Burada iktidarın ve paydaşlarının samimiyetinin söz konusu olduğunu aktaran Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de süreci dikkatlice izliyoruz. MHP'nin, HDP'nin kapatılması yönünde bir talebi var ama iktidar partisinin Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçmişte bu noktada düşünmediklerini ifade ettiler. Meseleyi bu açıdan değerlendiriyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesi, müsamaha ve tereddüt kaldırmaz. Türk kamuoyu, entelektüelleri, meslek örgütleri ve siyasi partileriyle birlikte terör iş birlikçilerine kati bir sınır çizmek mecburiyetindedir. Bunu da günlük hesaplar üzerinden hiç kimse yapmamalıdır. Demokrat Parti olarak durduğumuz yer bellidir. İktidar olduğumuz süreçte de teröre karşı verdiğimiz mücadele ortadadır. Bugün de durduğumuz nokta burasıdır."

Uysal, daha sonra partisinin Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül ve İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile Bakkallar Esnaf Odasını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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