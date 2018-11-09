DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 70 yılı aşan bir siyasi varlık olarak DP'nin de tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırlandığını söyledi.

Uysal, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimleri iktidarın denetlenmesi adına önemli bir eşik olarak gördüklerini belirtti.

Bu seçimlerin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin ikliminden çok bağımsız olmadığı kanaatini taşıdığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"DP olarak 24 Haziran seçimleri öncesi ifade ettiğimiz gibi Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmemek, Türkiye'de vatandaşın gerçek gündemini konuşacak bir siyasi iklimin hakim olmasını her daim birinci önceliğimiz olarak tayin ettik. Bu açıdan baktığımızda da önümüzdeki süreçte elbette 70 yılı aşan bir siyasi varlık olarak Demokrat Parti de tüm teşkilatlarıyla beraber önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanmaktadır."

Yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarına yönelik soru üzerine Uysal, bir önceki seçimde "millet ittifakı" olarak ortaya koydukları tavra benzer birtakım birlikteliklerin sağlanması konusunda kendilerine de talep olduğunu söyledi.

Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde makul bir zaman dilimi var. Bütün partiler kendi kurullarında vatandaşlarımızın taleplerini de göz önüne alarak elbette bir değerlendirme yapacaktır. Yerel seçimin genel seçimle bütünleşen bir havası var. Bunun icabı olarak bu beklentileri karşılamak noktasında bir yandan kendi hazırlıklarımızı yapacağız ama öbür tarafta bu ortak paydaların daha da genişletilmesi adına olumlu tavrımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de oluşan bu iklimin, toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmek noktasındaki taleplere de siyasi partilerin çok kayıtsız kalmayacağı kanaati içindeyim."