DP Genel Başkanı Denktaş'tan Afrin Açıklaması

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Demokratik Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye saygı gösterilmesini isteyerek, "Allah Türk askerinin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Demokratik Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye saygı gösterilmesini isteyerek, "Allah Türk askerinin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Denktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Amerika'nın, Rusya'nın, İngiliz'in Alman'ın Suriye'ye sınırı bile yokken Ortadoğu'da cirit atmasına laf etmeyenlerin 'barışseverliği' nedense her seferinde sadece Türk askerine karşı ortaya çıkıyor. 1974 yılında aynı Türk Ordusu, toplumsal varlığımıza yönelik Rum Saldırısına karşı 'barışsever' olup müdahale etmese bugün belki de kendi soyadımızı kendi dilimizde yazamayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Güneydoğu'da oynanan oyunu herkes bilmektedir. Allah Türk Askerinin yar ve yardımcısı olsun" denildi. - LEFKOŞA