DP Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak'tan, DP Genel Başkanı Uysal'a ziyaret
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DP Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak'tan, DP Genel Başkanı Uysal'a ziyaret

DP Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak'tan, DP Genel Başkanı Uysal'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Demokrat Parti (DP) Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe kongrelerinin ardından Uysal'a ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretin verimli geçtiğini belirten Atak, şöyle konuştu:

"DP'yi eskiden olduğu gibi birinci parti yapmanın çabasında olacağız. Bu anlamda parti çalışmalarına, pandemi kuralları çerçevesinde ağırlık veriyoruz. Genel Başkanımız her zaman arkamızda ve il başkanım Sayın Selami Genel de ciddi anlamda destek sağlıyor. Allah hepsinden razı olsun. DP'yi Beypazarı'nda şahlandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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