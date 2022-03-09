DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
DP Bandırma İlçe Başkanı Öztuna istifa etti

Demokrat Parti (DP), Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna, İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Demokrat Parti (DP), Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna, İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrat Parti Bandırma İlçe Başkanı Bülent Öztuna görevinden istifa etti. Sosyal Medya hesabından bir açıklama yapan Öztuna, görevinden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini ifade etti. Demokrat Parti İlçe Başkanı Bülent Öztuna ve kongre delegeleri son olarak Demokrat Parti'nin Pazar günü (DP) 14. Olağan Büyük Kongresi Ankara Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildiği kongreye toplu halde katılım sağladılar. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrat Parti, Bandırma, Hisarcık, İstifa, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title