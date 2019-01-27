DP Adaylık Sürecini 19 Şubat'ta Tamamlayacak

Yerel seçim takvimlerinin 2 Ocak tarihi itibariyle başladığını belirten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 19 Şubat tarihine kadar adaylık süreçlerini tamamlamak istediklerine dikkat çekti.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Demiryol-İş Sendikasının 11. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, yerel seçimlere değindi. Yerel seçim takviminin 2 Ocak tarihinde başladığını söyleyen Uysal, parti organlarıyla kademe kademe istişareler yaptıklarını vurguladı. Uysal, "Partililerin kendi tercihler. Şu gerçeğin altını çizmek mecburiyetindeyim. Sanki genel merkezler anlaşma yapınca seçmenin oyunu da çek, senet cirolarcasına bir diğer siyasi partiye yönlendirebilmek gibi bir imkan yok. Elbette Türkiye'nin önünde bizim istediğimiz, milletimizin seçeneklerini alternatiflerini çoğaltmaktır. Demokrat Parti olarak çabamız bu istikamettedir. Kapalı kapılar ardında zaman zaman hem siyasi parti ittifaklar hem şahıslar üzerindeki bir takım ittifakların işleyip işlemediğini seçmen zaten gösterecektir. O noktada çok doğru yanlış gibi bir yorum yapmak istemem. Fakat temel perspektif olarak Türkiye'nin zaten çok uzun süredir ortak değerleri etrafında yaşanan kutuplaşma var. İster istemez Türkiye'den her siyasi partinin çok dar alana ben şahsen görüyorum. İktidar partisi İstanbul ve Ankara'yı kaybetmemek üzere bir takım strateji belirlemiş. Bunun dışında diğer siyasi partilerin sanki Türkiye'de kadastro geçmiş İstanbul'un 8-10 ilçesi, Ege'nin belirli vilayetleri kendi mülkiyetine yazılmış kadastroda tapu olarak yazılmış gibi bir sahiple hareket ediyorlar" dedi.

"Adaylar seçim propagandalarına başlamadı"

Yerel yönetimlerde kamu kaynaklarını emanet edilecek insanlarda ehliyet ve liyakatın önemine dikkat çeken Uysal, "19 Şubat'a kadar önemli bir zaman dilimi var. 2 ay evvelinden çeşitli siyasi partilerin 2-2.5 ay önce açıklamış olmalarına rağmen hala ciddi manada propagandalarını başlatmadıklarını görüyoruz. Siyasi propagandayı 4-5 ay aynı tempoda sürdürebilmeniz çok kolay değil. Elbette her siyasi partinin rekabet ve karşılıklı netice itibariyle pozisyon alışları icap ettiriliyor. Bizler de en kısa süre içerisinde 19 Şubat'a da bırakmadan bu süreçleri bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA