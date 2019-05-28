"Dozunda sınav kaygısı faydalıdır"

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahmut Çakır, "Sınav mutlaka kaygısız olmamalı ama dozunda ve ılımlı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan sınav takvimi nedeniyle sınav kaygısı ve mücadele yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Kaygının yaşamın doğal bir parçası ve yapılan işin öneminin yeterince içselleştirildiğinin göstergesi olduğuna işaret eden Çakır, "Ilımlı ya da kontrollü kaygı insanı tehlikelere karşı korur. Aynı zamanda hedefe ulaşmada başarılı olmayı sağlar. Eğer kaygı kişinin baş etme, kurtulma yetisini aşıyorsa ve işlevselliği hatırı sayılır düzeyde bozuyorsa bir bozukluk olarak algılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaygısal bozukluklarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çakır, şunları kaydetti:

"Okulda arkadaşlarıyla iletişim zorlukları, bazı derslerde çocuğun kendine özgü zorlanmaları ve başarı düşüklüğü, kendi davranışlarını düzenlemedeki çıkmazları, tüm bunların getirdiği düşük benlik saygısı, değersizlik duygusu ve olumsuz etiketlenme sonrasında motivasyon eksikliği ve kaçınma davranışı sınav kaygısıyla karışabilir ya da mevcut sınav kaygısını tetikleyebilir. Yine sosyal çevrede sosyal beceri yetersizliğiyle giden sosyal kaygı belirtileri, ev ortamında ise yüksek beklentilerin, girici tutumların ve anlaşılamamanın travmatik örseleyici etkilerinin çocukta kaygılı yansımaları belki sınav kaygısı olarak algılanabilir. Bu durumlar görmezlikten gelinerek sorunsalı kesitsel olarak sadece sınav kaygısı gibi görmek ve değerlendirmek eksik ya da yanlış olacaktır."

Çakır, yeterli kaygının olumlu sonuçlar ortaya koyduğuna da işaret ederek, "Ilımlı ve dozunda sınav kaygısının olumsuz bir katkısı olmadığı gibi beyin adrenalinini aktifleştirerek öğrenciyi uyanık tuttuğu, eski öğrenilen şeylerin hatırlamasını sağladığı, yeni şeylerin öğrenilmesini kolaylaştırdığı, dikkat ve algıyı artırdığı için başarıyı artıran bir tarafı da vardır. Dozunu aşan ya da yıkıcı olan sınav kaygısı, dikkati sürdürmeyi ve öğrenmeyi azalttığı, bildiklerini karıştırma ve unutmaya neden olduğu için akademik performansını ve sınav başarısının önemli oranda düşürmektedir." açıklamasında bulundu.

Sınavın öğrencinin görevi olduğunu belirten Mahmut Çakır, "Yıkıcı olmamak şartıyla sınavda kaygının olması normaldir. Diğer taraftan sorumluluğun ve sınavın önemini yeterince farkında olunduğunun bir göstergesidir. Sınav mutlaka kaygısız olmamalı ama dozunda ve ılımlı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA