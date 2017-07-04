- Yangın söndürme çalışmaları

Olay yerinden detaylar

Uzun araç kuyruklarından detaylar DENİZLİ - Denizli-Aydın karayolunda dozer yüklü tır ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.