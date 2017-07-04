Dozer Yüklü Tır Ile Yakıt Tankerinin Çarpışması Sonucu Patlama Meydana Geldi
- Yangın söndürme çalışmaları Olay yerinden detaylar Uzun araç kuyruklarından detaylar DENİZLİ - Denizli-Aydın karayolunda dozer yüklü tır ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu patlama meydana geldi.
- Yangın söndürme çalışmaları
Olay yerinden detaylar
Uzun araç kuyruklarından detaylar DENİZLİ - Denizli-Aydın karayolunda dozer yüklü tır ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.