Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar

Türkiye'nin en yüksek kalelerinden biri olma ünvanına sahip olan tarihi Karahisar Kalesi'nden Afyonkarahisar manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar 701 merdiven basamağından 226 metre yüksekliğe çıkıyor.

Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar
27.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:52

Türkiye'nin en yüksek kalelerinden biri olma ünvanına sahip olan tarihi Karahisar Kalesi'nden Afyonkarahisar manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar 701 merdiven basamağından 226 metre yüksekliğe çıkıyor.

Tarihi Afyonkarahisar Kalesi'nden şehrin manzarasını izlemek isteyen vatandaşlar tam 701 basamak çıkıyor. Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 metre yükseklikteki Afyonkarahisar Kalesi, M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında kullanılmaya başlandı. Daha sonra Bizans ve Selçuklular zamanında önemli çarpışmalara sahne olan kale, Frigler'in de izlerini taşıyor. Günümüzde vatandaşların dikkatini çeken asıl durum ise kalenin manzarası oluyor. Fakat Afyonkarhisar'ın bu manzarasını görebilmek hiç de kolay olmuyor. Zira kale kapısından girebilmek için tam 601 basamağı çıkmak gerekiyor. Tam manzaranın göründüğü bayrağın yanına çıkabilmek için de 100 basamak daha bulunuyor. Yani zirveye çıkmak isteyenler büyük bir efor sarf etmesi gerekiyor. Zirveye ulaşan ziyaretçiler sonrasında ise doyulmaz manzaranın seyretmenin tadına varıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Politika
Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Güncel
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Yaşam
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
5 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
5 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Mensur Işık Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Nebahat Çehre Murat Dalkılıç Michael Jackson
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bursa Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Doyumsuz manzarayı seyretmek için 226 metre yükseğe çıkıyorlar - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 12:12:59. #1.14#
title