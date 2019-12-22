Doyumsuz manzarada Martıların ekmek kavgası

22.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:09

Akçakoca'nın en güzel manzarasında sahil bandında vatandaşlar martılara ekmek atarak besliyorlar.



Akçakoca'da beyaz kanatları ile güzelleştiren yüzlerce martı, yemek için birbirleri ile kavga ediyor. Unutulmaz görüntülere sahne olan martılar, bir sonraki yemek saatine kadar yeniden gökyüzüne dönüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA