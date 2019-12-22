Doyumsuz manzarada Martıların ekmek kavgası
Haberler » Güncel » Doyumsuz manzarada Martıların ekmek kavgası - Haber

Doyumsuz manzarada Martıların ekmek kavgası

Akçakoca'nın en güzel manzarasında sahil bandında vatandaşlar martılara ekmek atarak besliyorlar.

22.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:09
Doyumsuz manzarada Martıların ekmek kavgası

'nın en güzel manzarasında sahil bandında vatandaşlar martılara ekmek atarak besliyorlar.


Akçakoca'da beyaz kanatları ile güzelleştiren yüzlerce martı, yemek için birbirleri ile ediyor. Unutulmaz görüntülere sahne olan martılar, bir sonraki yemek saatine kadar yeniden gökyüzüne dönüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler