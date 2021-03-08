Doya Doya yeni bölüm fragmanı izle! 9 Mart Salı Doya Doya Moda fragman izle! TV8 Doya Doya Moda canlı izle!

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Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 5 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!
9 MART DOYA DOYA MODA FRAGMAN İZLE!
8 MART DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?
8 Mart Pazartesi günü Doya Doya Moda puan durumu;
Birben: 20
Rabia:20
Ceren:20
Tuğçe:10
Özde:20
Elif:20