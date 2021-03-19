Doya Doya yeni bölüm fragmanı izle! 19 Mart Cuma Doya Doya Moda fragman izle! TV8 Doya Doya Moda canlı izle!

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Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 19 Mart Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 19 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

19 MART DOYA DOYA MODA FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

18 MART DOYA DOYA PUAN DURUMU

Birben:16

Su:15

Özde:16

Ferdanur:14

Betül:8

Emel:7

Rümeysa:6

19 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU!

TV8 ekranlarını sevilen moda programı 19 Mart puan durumunu öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.