Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren Medin kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasına yeni bir isim katıldı. Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren Medin kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasına yeni bir isim katıldı. Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren Medin kaç yaşında, nereli?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.

DOYA DOYA MODA YAREN MEDİN KİMDİR?

Modaya küçük yaştan itibaren ilgi duyduğunu belirten yarışmacı Doya Doya Moda yarışmasına ilk günden güçlü rakip olduğunu hissettirdi. Yaren Medin 23 yaşında ve gazeteci. Aslen Ordulu, fakat doğma büyüme İstanbullu.