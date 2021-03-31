Doya Doya Moda TV8 canlı izle! Doya Doya Moda jüri üyeleri!
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Doya Doya Moda TV8 canlı izle! Doya Doya Moda jüri üyeleri!

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Doya Doya Moda TV8 canlı izle! Doya Doya Moda jüri üyeleri!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! 29 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 29 Mart Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 29 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 29 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 29 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

Dilek Ulusan
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