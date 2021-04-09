Doya Doya Moda son bölüm full izle! Doya Doya Moda
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 9 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 8 Nisan puan durumu nedir?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 7 Nisan Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 8 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 8 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!
DOYA DOYA MODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferdanur:20
Su:20
Emel:16
Betül:15
Özde:13
Birben:10
Rümeysa:8