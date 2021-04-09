Doya Doya Moda son bölüm full izle! Doya Doya Moda

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 9 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 8 Nisan puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 7 Nisan Çarşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 8 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 8 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferdanur:20

Su:20

Emel:16

Betül:15

Özde:13

Birben:10

Rümeysa:8

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM FULL İZLE