Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? Doya Doya Moda Selin Arslanbaş instagram hesabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? Doya Doya Moda Selin Arslanbaş instagram hesabı!

03.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:59
Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? Doya Doya Moda Selin Arslanbaş instagram hesabı!

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda'ya bu hafta yeni bir kadın ve erkek yarışmacı dahil oldu. Doya Doya Moda'ya konuk olan Selin sosyal medyada merak edildi. Peki, Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo?

Büyük beden kadınların yarıştığı ve her hafta tarzlarını konuşturdukları Türkiye'nin moda programı TV8 Doya Doya Moda programına her hafta farklı bir büyük beden kadın yarışmacı konuk oluyor. Bu hafta Doya Doya Moda Selin ile yeni bir büyük beden kadın yarışmacı kazandı. Sosyal medyada Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? merak edildi. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA SELİN ARSLANBAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda Selin Arslanbaş hem tarzı, hem bedeni hem de konuşmasıyla dikkat çekiyor. Selin Arslanbaş Hollanda'dan gelmiştir ve Amerika'da hayatının büyük bir kısmını geçirmiştir. Arslanbaş, birçok moda haftasında ve defilede stilistlik de yapmıştır. Doya Doya Moda Selin, yarışmanın en büyük bedenli yarışmacısıdır.

Selin Arslanbaş instagram üzerinde zaten tanınan bir kişiydi. Çünkü hem Bahar Candan'ın arkadaşı hem de sosyal medya fenomeni. Doya Doya Moda Selin, sosyal medyada "sellz" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? Doya Doya Moda Selin Arslanbaş instagram hesabı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:01:41. #1.14#
title