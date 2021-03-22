Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 22 Mart Doya Doya Moda puan durumu!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 22 Mart Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 22 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

19 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Birben:40

Özde:36

Rümeysa:34

Su:35

Ferdanur:28

Betül:32

19 MART DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM?

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