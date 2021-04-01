Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda jüri üyeleri! TV8 yayı akışı!
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Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda jüri üyeleri! TV8 yayı akışı!

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Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda jüri üyeleri! TV8 yayı akışı!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. 1 Nisan Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar! Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda Su kim?

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda jüri üyeleri!TV8 yayı akışı!

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

1 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

04:30 Survıvor Panorama

06:00O ynat Bakalım

07:158'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survıvor Panorama

13:15Doya Doya ModaYarışma

17:15Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

Dilek Ulusan
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