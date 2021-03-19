Doya Doya Moda Rümeysa kim? Doya Doya Moda Rümeysa kaç yaşında, evli mi? TV8 canlı izle1

13 Mart itibari ile Doya Doya Moda All star formatı ile devam eden moda programı Doya Doya Moda Rümeysa kim? Doya Doya Moda Rümeysa kaç yaşında, evli mi? TV8 canlı izle1

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 19 Mart Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 19 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 19 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 19 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu! Doya Doya Moda Rümeysa kim? Doya Doya Moda Rümeysa kaç yaşında, evli mi? TV8 canlı izle!

DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan ce All Star formatı ile yayınlanan Doya Doya Moda All star Rümeysa kimdir? 22 yaşında olan yarışmacı, aslen Rizelidir. 1,68 boyunda ve 95 kilo. Büyük beden yarışmacıların yer programda Rümeysa, 46 beden giyiniyor.