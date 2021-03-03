Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında?
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Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında?

03.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:01
Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda Rabia elendi mi? Doya Doya Moda Rabia kim? Doya Doya Moda Rabia kaç yaşında? Doya Doya Moda Rabia evli mi?

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda, TV8'de yayınlanıyor. Geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilen yapımda merak edilen sorulardan biri Doya Doya Moda Rabia elendi mi, neden yok? oluyor.

DOYA DOYA MODA RABİA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu. Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi: "Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere. "

RABİA BEYZA AĞCA KİMDİR?

Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor

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