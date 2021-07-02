Doya Doya Moda Rabia boy kilo! Doya Doya Moda Rabia kimdir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri Rabia. Peki, Doya Doya Moda Rabia boy kilo! Doya Doya Moda Rabia kimdir?

4 jüri üyesinin yer aldığı, konsepte göre en şık olanın seçildiği Doya Doya Moda Rabia boy kilo! Doya Doya Moda Rabia kimdir?

DOYA DOYA MODA RABİA BOY KİLO

Doya Doya Moda yarışma programında dikkat çeken isim Rabia Ağca kimdir? Rabia Ağca 21 yaşında öğrencidir. Doya Doya Moda Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyerek iddiasını ortaya koydu. Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…