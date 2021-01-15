Doya Doya Moda Özlem Kaymaz kimdir? Doya Doya Moda'nın Konuğu: Özlem Kaymaz kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özlem Kaymaz hayatı nedir?

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 15 Ocak Cuma günü Özlem Kaymaz konuk oluyor. Komik ve eğlenceli dakikaların yaşandığı Doya Doya Moda'da Özlem Kaymaz kimdir? Doya Doya Moda'nın Konuğu: Özlem Kaymaz kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özlem Kaymaz hayatı ve biyografisi nedir?

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 15 Ocak Cuma günü Özlem Kaymaz konuk oluyor. Komik ve eğlenceli dakikaların yaşandığı Doya Doya Moda'da Özlem Kaymaz kimdir? Doya Doya Moda'nın Konuğu: Özlem Kaymaz kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Özlem Kaymaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahariye İlkokulu'nda öğrenim hayatına başladı. 1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde Milli Yüzücü olarak sayısız Türkiye rekoru ve şampiyonluklarına imza attı. Henüz 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk kızı oldu.

1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü'nde Milli Windsurf'çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam eden Özlem Kaymaz, 1990 yılında gerçekleşen Dünya Windsurf Şampiyonası'na giden ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra yakın çevresinin de yönlendirmesiyle Miss Turkey' Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve 992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

18 yaşındayken Türkiye Güzeli olarak taç giyen Özlem Kaymaz, o dönem 'İtalyan Liseli', 'Sörfçü Türkiye Güzeli' olarak hafızalara kazındı. 90'lı yıllarda Top Model olan Özlem Kaymaz, yurtdışında düzenlenen uluslararası defilelerde ve ülke içinde podyumlarda yer aldı.

1997 yılında evlenen Özlem Kaymaz, eşinin memleketi Hollanda'da yaşamaya başladı. 15 sene sonra 3 çocuğuyla ülkesine temelli dönüş yaptı.

Yurt dışında kaldığı yıllar boyunca çocuklarını yetiştirmenin yanında kendine de yatırım yapan Özlem Kaymaz nager sendromlu oğlunun da etkisiyle çocuk sağlığı, psikolojisi ve gelişimi, pedagoji, sağlıklı yaşam, sanat tarihi ve dünya mutfağı alanlarında kendini geliştirdi.

2007-2009 yılları arasında oğlunun ameliyatları için New York'da yaşayan Özlem Kaymaz, Daniel'in hikayesinin benzer sendromlarla dünyaya gelen çocuklara ve ailelerine rehber olması için çalışmalar yapmaya devam ederken hemcinslerine 'daha iyi bir ben' sloganıyla destek veriyor.

15 yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Özlem Kaymaz 2015 genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı oldu. 1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries, 2018 Miss Turkey yarışmasına katıldı. Annesinin izinden giden Tara Madelein De Vries, yarışmadan ikincilikle ayrıldı.