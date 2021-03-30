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Doya Doya Moda Özde neden yok? Doya Doya Moda Özde nerede?

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Doya Doya Moda Özde neden yok? Doya Doya Moda Özde nerede?

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışma programı Doya Doya Moda Özde kim? Doya Doya Moda All Star Özde kim? Özde Karacan kimdir, kaç yaşında?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel! Doya Doya Moda Ivana Sert! 29 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA ÖZDE KİM?

Doya Doya Moda All Star yarışmasında yer alan ve dikkat çeken yarışmacı Özde kimdir? Özde, 28 yaşında, ve yarışmaya Mersin'den katılmaktadır.

DOYA DOYA MODA ÖZDE NEDEN YOK?

Konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Yarışmacının bazı nedenlerden dolayı kısa süreliğine izin aldığı konuşuluyor.

Dilek Ulusan
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