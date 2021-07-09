Doya Doya Moda ödülü ne kadar? Doya Doya Moda ödülü ne? Doya Doya Moda finalistleri!
Hafta içi her gün saat 13:15'de yayınlanan Doya Doya Moda bugün final yapacak. Peki, Doya Moda yarışması ödülü nedir? Doya Doya Moda ödülü ne kadar? Doya Doya Moda ödülü ne?
Bugün yayınlanacak bölümde şampiyonun belli olacağı Doya Doya Moda yarışmasını final programı dikkat çekti. Peki, Doya Doya Moda ödülü ne kadar? Doya Doya Moda ödülü ne? Doya Doya Moda Birben'in sevgilisi kim?
DOYA DOYA MODA ÖDÜLÜ NE?
Doya Doya All Star yarışma finali bugün yapılacak. Yarışmayı kazanan kişi 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. 9 Temmuz Cuma günü final olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak.
DOYA DOYA MODA FİNALİSTLERİ
Ferdanur,
Emel,
Su,
Rabia,
Birben,
Özde