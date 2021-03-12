Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda All Star kimler var?
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Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda All Star kimler var?

12.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13
Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda All Star kimler var?

Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 ekranlarının sevilen programlarından olan Doya Doya Moda hakkında sorular yanıt arıyor. Instagram hesabında yayınlanan All Star fragmanı sonrası Doya Doya Moda All Star kimler var? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? soruları merak edildi. İşte, Doya Doya Moda hakkında merak edilenler...

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda, yarışmacıları ve jürisi ile büyük ilgi topluyor. Sosyal medya hesaplarında da geniş takipçi kitlesine sahip olan Doya Doya Moda hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star kimler var?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.

DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jüri üyelerinden Seray Sever Doya Doya Moda All Star yarışmasının Pazartesi itibari ile başlayacağını duyurdu.

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