Doya Doya moda ne zaman bitiyor? Doya Doya Moda bu hafta bitecek mi?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Peki, Doya Doya moda ne zaman bitiyor? Doya Doya Moda bu hata bitecek mi?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte birçok yapım sezon finali yaptı. Doya Doya moda ne zaman bitiyor? Doya Doya Moda bu hafta bitecek mi? Doya Doya Moda Rabia! Doya Doya Betül!

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BİTECEK?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Bu hafta Doya Doya Moda'nın şampiyonu belli olacak. 9 Temmuz Cuma günü sezonun şampiyonu belli olcak.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…