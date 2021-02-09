Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Şubat Doya Doya Moda kazanan ismi açıklandı mı? Haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geride kaldı. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda'da yarışmacılar her hafta finalinde olduğu gibi 10 puan üzerinden değerlendirildi. Peki, Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Şubat Doya Doya Moda kazanan ismi açıklandı mı? Haftanın birincisi kim oldu?

Yarışmacıların artık partnerleriyle yarıştığı Doya Doya Moda'da bir hafta daha tamamlandı. Doya Doya Moda'da partnerli ilk eleme 5 Şubat'ta yapıldı. Doya Doya Moda'nın finalinde yarışmacılar "maskeli balo" konseptiyle jüri üyesinin karşısına çıktı. Jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda Doya Doya Moda'dan kazanan isimler belli oldu. Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Şubat Doya Doya Moda kazanan ismi açıklandı mı? Haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA'DA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve kazanan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve saati Adnan kazandı.

12 Şubat Doya Doya Moda elenen isin Cuma günü saat 14.15'te ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar en yüksek puanı alabilmek için yarışacaklar. En yüksek puanı alan kolye ödülünün sahibi olacak. Elenen isim ise program sonunda belli olacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.